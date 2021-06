Nevers Médiathèque Jean Jaurès Nevers Nevers, Nièvre Samedi Gameplay / Découverte Jeux Vidéo Médiathèque Jean Jaurès Nevers Nevers Catégories d’évènement: Nevers

Ce samedi, viens en apprendre plus sur les jeux indépendants : leurs histoires, leurs créations, les studios, leurs gameplays, etc. De 10 à 99 ans.

Gratuit, Sur inscription, Réservé aux abonnés du Réseau des Médiathèques de Nevers Agglomération

Cet été, Manu te propose des sessions de jeux à thèmes pour en découvrir plus sur la création et le gameplay des jeux vidéos ! Médiathèque Jean Jaurès Nevers 17 rue Jean Jaurès 58000 Nevers Nevers Nièvre

