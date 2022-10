Samedi folie « halloween » Pont-l’Évêque Pont-l'Évêque Catégories d’évènement: Calvados

Pont-l'Évêque

Samedi folie « halloween » Pont-l’Évêque, 29 octobre 2022, Pont-l'Évêque. Samedi folie « halloween »

Place du Tribunal Pont-l’Évêque Calvados

2022-10-29 14:30:00 14:30:00 – 2022-10-29 17:00:00 17:00:00 Pont-l’Évêque

Calvados Un samedi par mois, c’est la folie dans votre Micro-Folie. Entre le pôle musée numérique et l’espace Fablab (machine de fabrication : imprimante 3D, presse à chaud, brodeuse numérique…), votre cœur pourra choisir les deux. La culture, le créatif et le numérique réuni, ce n’est pas fou ? Le tout, entouré de deux médiateurs à votre écoute et dans une atmosphère conviviale et ludique. • Le samedi 29 octobre : 14h30 à 17h

Création de tatouage d’Halloween

technique : papier tatouage, tablette et découpeuse Un samedi par mois, c’est la folie dans votre Micro-Folie. Entre le pôle musée numérique et l’espace Fablab (machine de fabrication : imprimante 3D, presse à chaud, brodeuse numérique…), votre cœur pourra choisir les deux. La culture, le créatif et… microfolie@pontleveque.fr +33 2 31 64 89 33 https://www.pontleveque.fr/culture-sports-loisirs/micro-folie-pont-leveque/ Pont-l’Évêque

dernière mise à jour : 2022-10-11 par

Détails Catégories d’évènement: Calvados, Pont-l'Évêque Autres Lieu Pont-l'Évêque Adresse Place du Tribunal Pont-l'Évêque Calvados Ville Pont-l'Évêque lieuville Pont-l'Évêque Departement Calvados

Pont-l'Évêque Pont-l'Évêque Calvados https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/pont-leveque/

Samedi folie « halloween » Pont-l’Évêque 2022-10-29 was last modified: by Samedi folie « halloween » Pont-l’Évêque Pont-l'Évêque 29 octobre 2022 Calvados Place du Tribunal Pont-l'Évêque Calvados Pont-l'Évêque

Pont-l'Évêque Calvados