Samedi Family Party Sens, 27 novembre 2021

Fun Space 2 Boulevard des Vauguillettes Sens

2021-11-27 – 2021-11-27 Fun Space 2 Boulevard des Vauguillettes

Sens Yonne

14.9 16.9 EUR Vivez des soirées festives pour toute la famille au Fun Space !

Tout nouveau concept à Sens : des soirées parents / enfants qui raviront les petits et les grands !

Soirées Karaoké, musique live, DJ, … finis les budgets babysitter, plus besoin de déranger les grands-parents pour garder les enfants, tout le monde se retrouve au Fun Space pour passer une super soirée !

Les adultes pourront danser et chanter pendant que les plus jeunes (et les grands aussi) pourront s’amuser dans nos parcs d’activités Trampoline, Escalade, Plaine de jeux et Réalité Virtuelle.

Entrée libre, accès aux activités au tarif habituel.

Bar et restauration sur place à partir de 19h30.

contact@funspace.fr +33 9 70 19 10 80 https://www.funspace.fr/

Fun Space 2 Boulevard des Vauguillettes Sens

