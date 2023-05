Samedi famille – Découvrons l’histoire de l’art La Maison des Ensembles Paris Catégories d’Évènement: île de France

Conférence d’histoire de l’art pour petits et grands et atelier artistique Un samedi famille dédié à l’histoire de l’art avec une conférence autour du monde animalier en peinture suivie d’un atelier artistique. Cette conférence sera menée par Florent Planchet Gratuit – à partir de 6 ans (parents bienvenus !) De 14h30 à 16h à La Maison des Ensembles. Inscription auprès de l’accueil de La Maison des Ensembles. La Maison des Ensembles 3,5 rue d’Aligre 75012 Paris Contact : 0153467510 maisondesensembles@ligueparis.org

