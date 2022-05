Samedi en famille au musée de la Vie romantique Musée de la Vie romantique, Hôtel Scheffer-Renan Paris Catégories d’évènement: île de France

Paris

Samedi en famille au musée de la Vie romantique Musée de la Vie romantique, Hôtel Scheffer-Renan, 4 juin 2022, Paris. Le samedi 04 juin 2022

de 10h00 à 18h00

. payant

Dans le cadre du week-end en famille organisé par Paris Musées, le musée propose des animations en lien avec les collections et l’exposition temporaire Héroïnes romantiques SAMEDI 4 JUIN 2022 VISITE ANIMATION : LE MUSÉE A LA LOUPE Des cartes reproduisant des détails d’œuvres du musée vous permettent de partir à leur recherche. Un conférencier vous accompagne dans cette quête et vous raconte les histoires des tableaux auxquels ils appartiennent.

· 11h (durée 1h30)

Visite en famille, dès 7 ans. Activité payante disponible à l’achat au musée ou en ligne VISITE CONTÉE DANS L’EXPOSITION : ‘EXCEPTIONNELLES, DANS LES PAS DES HEROINES ROMANTIQUES’ C’était il y a bien longtemps, des jeunes filles marchaient sur les sentiers… Laissez-vous porter par leur rire et leur audace, leur force et leur sagesse. Place aux héroïnes magnifiques… Place aux contes de toujours !

· 16h (durée 1h)

Visite en famille, dès 7 ans. Activité payante pour les visiteurs munis d’un billet d’entrée dans l’exposition disponible à l’achat au musée ou en ligne En savoir + sur la manifestation Musée de la Vie romantique, Hôtel Scheffer-Renan 16 rue Chaptal 75009 Paris Contact : https://museevieromantique.paris.fr/fr/agenda/week-end-en-famille-4-et-5-juin-2022 01 55 31 95 67 https://www.facebook.com/museevieromantique https://www.facebook.com/museevieromantique

© Fabrice Gaboriau

Détails Catégories d’évènement: île de France, Paris Autres Lieu Musée de la Vie romantique, Hôtel Scheffer-Renan Adresse 16 rue Chaptal Ville Paris lieuville Musée de la Vie romantique, Hôtel Scheffer-Renan Paris Departement Paris

Musée de la Vie romantique, Hôtel Scheffer-Renan Paris Paris https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/paris/

Samedi en famille au musée de la Vie romantique Musée de la Vie romantique, Hôtel Scheffer-Renan 2022-06-04 was last modified: by Samedi en famille au musée de la Vie romantique Musée de la Vie romantique, Hôtel Scheffer-Renan Musée de la Vie romantique, Hôtel Scheffer-Renan 4 juin 2022 Hôtel Scheffer-Renan Paris Musée de la Vie romantique Paris

Paris Paris