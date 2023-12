Samedi en famille – Atelier théâtre Les Plateaux Sauvages Paris Catégories d’Évènement: ile de france

Paris Samedi en famille – Atelier théâtre Les Plateaux Sauvages Paris, 2 mars 2024, Paris. Le samedi 02 mars 2024

de 16h30 à 17h45

.Public enfants. A partir de 8 ans. Jusqu’à 10 ans. gratuit Parents, enfants : le samedi, toute la famille profite des Plateaux Sauvages ! Pendant que les parents assistent à la représentation, les enfants participent à un atelier de pratique pensé en lien avec la thématique du spectacle qui se joue au même moment. Le samedi 2 mars, c’est atelier théâtre ! Une nouvelle démarche, une nouvelle voix… et un nouveau personnage prend vie ! Cet atelier propose aux enfants de s’inventer autrement. Avec ou sans déguisement, en s’inspirant d’un animal, d’un rythme, d’un son ou d’un mot, iels explorent avec humour et créativité tout un arc-en-ciel de caractères ! Inscription à l’atelier gratuite sur réservation (soumise à l’achat d’une place de spectacle pour le parent accompagnateur) Intervenante Serena Rispoli Les Plateaux Sauvages 5 rue des Plâtrières 75020 Paris Contact : https://lesplateauxsauvages.fr/samedi-en-famille/ +33183755570 ateliers@lesplateauxsauvages.fr https://www.facebook.com/lesplateauxsauvages https://www.facebook.com/lesplateauxsauvages https://lesplateauxsauvages.fr/samedi-en-famille/

