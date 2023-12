Samedi en famille – Atelier plastique Les Plateaux Sauvages Paris, 13 janvier 2024, Paris.

Le samedi 13 janvier 2024

de 16h30 à 17h40

.Public enfants. A partir de 8 ans. Jusqu’à 10 ans. gratuit

Parents, enfants : le samedi, toute la famille profite des Plateaux Sauvages !

Pendant que les parents assistent à la représentation, les enfants participent à un atelier de pratique pensé en lien avec la thématique du spectacle qui se joue au même moment.

Le samedi 13 janvier, c’est atelier plastique ! À quoi ressemble la planète Mars ? Les enfants sont invité·e·s à imaginer et dessiner leurs propres paysages et animaux martiens. Pour mieux jouer avec la couleur et la lumière, l’atelier les initie à la technique de l’« anaglyphe », visualisation en 3D à travers des lunettes à filtres rouge et bleu, utilisée dans le spectacle.

Inscription à l’atelier gratuite sur réservation (soumise à l’achat d’une place de spectacle pour le parent accompagnateur)

Intervenante Clémence Mars

Les Plateaux Sauvages 5 rue des Plâtrières 75020 Paris

Contact : https://lesplateauxsauvages.fr/samedi-en-famille/ +33183755570 ateliers@lesplateauxsauvages.fr https://www.facebook.com/lesplateauxsauvages https://www.facebook.com/lesplateauxsauvages https://lesplateauxsauvages.fr/samedi-en-famille/

Les Plateaux Sauvages