.Public enfants. A partir de 6 ans. Jusqu’à 10 ans. gratuit Parents, enfants : le samedi, toute la famille profite des Plateaux Sauvages ! Pendant que les parents assistent à la représentation, les enfants participent à un atelier de pratique pensé en lien avec la thématique du spectacle qui se joue au même moment. Le samedi 2 mars, c’est atelier danse ! Cet atelier invite à s’évader par l’expression dansée. À partir d’un conte aux accents slaves, les enfants partent voyager au-dedans par la représentation de la maison et au-dehors par les animaux et les sons de la nature. Qui sait vers quelles contrées les mèneront leurs sensations corporelles ! Inscription à l’atelier gratuite sur réservation (soumise à l’achat d’une place de spectacle pour le parent accompagnateur) Intervenante Sylvie Tiratay Les Plateaux Sauvages 5 rue des Plâtrières 75020 Paris Contact : https://lesplateauxsauvages.fr/samedi-en-famille/ +33183755570 ateliers@lesplateauxsauvages.fr https://www.facebook.com/lesplateauxsauvages https://www.facebook.com/lesplateauxsauvages https://lesplateauxsauvages.fr/samedi-en-famille/

