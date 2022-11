Samedi durable Sens Sens Catégories d’évènement: Sens

Yonne EUR La team « couture » et la Team « Vélo » du Repair Café du Sénonais vous invitent à retrouver leurs experts chez « DECATHLON » à SENS pour réparer vélos et vêtements détériorés ou participer à l’atelier « confection de sacs à tartes ». Rendez-vous le samedi 26 novembre de 14h à 18h. repaircafedusenonais@proton.me Zone Commerciale Porte De Bourgogne Plaine De Champbertrand Décathlon Sens

