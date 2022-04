Samedi du libre Cité des sciences et de l’Industrie Paris Catégorie d’évènement: Paris

Le rendez-vous mensuel autour des logiciels libres. 1er samedi du mois 14h-18h. Accès libre et gratuit dans la limite des places disponibles. À partir de 15 ans et aux plus jeunes accompagné⋅e⋅s d’un adulte. À découvrir sur notre page ”Rendez-vous réguliers” **Batiment**: Niveau – 1>Carrefour numérique **Thèmes**: Sciences et technologies de l’information **Activités**: Activités et animations [En savoir plus](http://www.cite-sciences.fr/fr/au-programme/lieux-ressources/carrefour-numerique2/rendez-vous-reguliers/)

gratuit

14h-18h [ÉVÈNEMENT] Rendez-vous mensuel autour des logiciels libres. Accès libre et gratuit dans la limite des places disponibles. À partir de 15 ans et aux plus jeunes si accompagnés. Cité des sciences et de l’Industrie 30 Avenue Corentin Cariou, 75019 Paris Paris Paris

2022-04-02T14:00:00 2022-04-02T18:00:00

