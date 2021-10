Paris Cinéma L'Arlequin île de France, Paris Samedi du cinéma allemand – Phoenix Cinéma L’Arlequin Paris Catégories d’évènement: île de France

Le samedi 23 octobre 2021

Un film réalisé par Christian Petzold, Allemagne, 2014, 98 min Avec Nina Hoss, Ronald Zehrfeld, Nina Kunzendorf Peu après la fin de la Seconde Guerre mondiale, Nelly, une femme juive, retourne en Allemagne, marquée par les graves blessures au visage qu’elle a subies dans un camp de concentration. Son ex-mari Johnny ne sait pas qu’elle a survécu. Nelly le recherche, même s’il l’a autrefois trahie aux nazis ; du moins, son amie Lene en est convaincue. Johnny ne la reconnaît pas, il perçoit juste une nette ressemblance, et il compte bien l’exploiter : Nelly doit jouer le rôle de sa femme pour qu’il puisse mettre la main sur la fortune de la défunte. Phoenix raconte l’histoire d’une identité qui est probablement perdue à jamais. Spectacles -> Projection Cinéma L’Arlequin 76 rue de Rennes Paris 75006

