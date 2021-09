Paris Bibliothèque Crimée île de France, Paris Samedi des tout-petits “On se bouge pour la planète !” Bibliothèque Crimée Paris Catégories d’évènement: île de France

Samedi des tout-petits “On se bouge pour la planète !” Bibliothèque Crimée, 2 octobre 2021, Paris. Date et horaire exacts : Le samedi 2 octobre 2021

de 11h à 11h45

Le samedi 2 octobre 2021

de 10h à 10h45

gratuit

Un samedi matin par mois, les bibliothécaires racontent des histoires, comptines et chansons pour les tout-petits. Ce mois-ci, nous vous proposons des lectures pour sensibiliser les plus jeunes aux beautés que nous offre notre planète. A partir de 6 mois. Animations -> Lecture / Rencontre Bibliothèque Crimée 42 rue Petit Paris 75019

5 : Laumière (288m) 5 : Ourcq (323m) 60 : Laumière 60 : Jean Jaurès – Lorraine

Contact :Bibliothèque Crimée 01 42 45 56 40 bibliotheque.crimee@paris.fr https://m.facebook.com/bibliothequecrimee/?ref=page_internal

