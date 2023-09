Samedi des tout-petits Bibliothèque Crimée Paris Catégories d’Évènement: ile de france

Paris Samedi des tout-petits Bibliothèque Crimée Paris, 7 octobre 2023, Paris. Le samedi 07 octobre 2023

de 10h15 à 10h45

Le samedi 07 octobre 2023

de 11h00 à 11h30

.Public enfants. Jusqu’à 3 ans. gratuit Inscriptions ouvertes 2 semaines à l’avance. Un temps de lecture pour les tout-petits et celles et ceux qui les accompagnent. « Plic, plac, ploc… »… Embarquez avec nous pour des

histoires et des comptines sur le thème de l’eau. Pour les 6

mois-3 ans Bibliothèque Crimée 42 rue Petit 75019 Paris Contact : +33142455640 bibliotheque.crimee@paris.fr https://www.facebook.com/bibliothequecrimee/ https://www.facebook.com/bibliothequecrimee/

Didier jeunesse Détails Catégories d’Évènement: ile de france, Paris Autres Lieu Bibliothèque Crimée Adresse 42 rue Petit Ville Paris Departement Paris Lieu Ville Bibliothèque Crimée Paris latitude longitude 48.8848600112297,2.38293400145272

Bibliothèque Crimée Paris Paris https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/paris/