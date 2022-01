Samedi des tout-petits : Atelier « S’exprimer en musique » Bibliothèque Crimée Paris Catégories d’évènement: île de France

Samedi des tout-petits : Atelier « S’exprimer en musique » Bibliothèque Crimée, 2 avril 2022, Paris. Date et horaire exacts : Le samedi 02 avril 2022

de 11h00 à 11h45

Le samedi 02 avril 2022

de 10h00 à 10h45

gratuit

Cet atelier propose une première approche de la musique comme moyen de communication pour bébé et ses parents. Savez-vous que les tout-petits ont déjà une oreille et une identité musicale qui leur sont propres ? Créons ensemble un espace de rencontre lors d’un voyage musical où nous explorerons ensemble ces identités et la créativité des petits mais aussi celle des grands ! En partenariat avec l’Ecole des parents et des éducaturs d’Ile-de-France, cet atelier sera mené par Barbara Souffir, professeure de chant, musicothérapeute, chanteuse musicienne et auteure compositeur. Pour les 1 mois – 3 ans. Bibliothèque Crimée 42 rue Petit Paris 75019

5 : Laumière (Paris) (235m) 60 : Jean Jaurès – Lorraine (Paris) (129m)

Contact : 01 42 45 56 40 bibliotheque.crimee@paris.fr https://www.paris.fr/equipements/bibliotheque-crimee-1749 https://www.facebook.com/bibliothequecrimee/

