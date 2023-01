Samedi des Possibles – 5e édition Autrêches, 4 février 2023, Autrêches Autrêches.

Samedi des Possibles – 5e édition

17 Rue de l’Hermitage Autrêches Oise

2023-02-04 10:00:00 – 2023-02-04 23:30:00

Autrêches

Oise

Autrêches

Un samedi par mois nous ouvrons nos portes aux propositions de toutes et tous, pour nous retrouver autour de vos passions, de vos savoir-faire et de vos envies : ateliers manuels, promenades, bricolage, jardinage, jeux, débats, concerts. Tout est possible au Samedi des Possibles !

Vous pourrez également déguster de bons petits plats mitonnés à la Mère Mitage midi, soir et de quoi goûter sur place.

Au programme ce mois-ci :

10h30 – Atelier de fabrication numérique au Fablab de l’Hermitage (enfants -8 ans doivent être accompagnés)

14h30 – Sass’Recup avec Marie

14h30 – Crêpes & Masques avec Adeline

16h00 – Vannerie avec Vincent

16h00 – Atelier de fabrication numérique au Fablab de l’Hermitage

18h00 – On en discute : s’engager à l’Hermitage ! Comment ? Pour quoi ? Avec l’équipe associative

19h30 – Blind test à la Mère Mitage

Pour réserver un atelier, une table au café le midi ou le soir, merci de contacter Charlotte au 06.34.50.29.63 ou directement sur Facebook.

Pour plus d’informations :

Facebook : https://www.facebook.com/events/904211717283335

Site Web : https://www.hermitagelelab.com/activites/evenements/

asso@hermitagelelab.com +33 6 34 50 29 63

dernière mise à jour : 2023-01-25 par