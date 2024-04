Samedi des histoires spécial tout-petits ! Bibliothèque François Villon Paris, samedi 11 mai 2024.

Le samedi 11 mai 2024

de 11h00 à 11h30

.Public tout-petits et enfants. A partir de 1 ans. Jusqu’à 3 ans. gratuit

Des histoires, comptines et jeux de doigts pour les plus petits (1/3 ans)

Les bibliothécaires racontent des histoires pour les plus petits et proposent différents supports.

Bibliothèque François Villon 81, boulevard de la Villette 75010

Contact : +33142411430 bibliotheque.francois-villon@paris.fr https://www.facebook.com/bibliotheque.francois.villon https://www.facebook.com/bibliotheque.francois.villon

FreePix