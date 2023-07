Samedi des histoires Bibliothèque François Villon Paris Catégories d’Évènement: ile de france

Paris Samedi des histoires Bibliothèque François Villon Paris, 16 septembre 2023, Paris. Le samedi 16 décembre 2023

de 11h00 à 11h30

Le samedi 04 novembre 2023

de 11h00 à 11h30

Le samedi 14 octobre 2023

de 11h00 à 11h30

Le samedi 16 septembre 2023

de 11h00 à 11h30

.Public enfants adolescents. A partir de 3 ans. Jusqu’à 6 ans. gratuit

Venez écouter les bibliothécaires vous lire leurs plus belles histoires ! Un samedi par mois, pour les 3-6 ans et leurs parents. Prochaines séances : Samedi 16 septembre, à 11h

Samedi 14 octobre, à 11h

Samedi 4 novembre, à 11h

Samedi 16 décembre, à 11h Bibliothèque François Villon 81, boulevard de la Villette 75010 Paris Contact : +33142411430 bibliotheque.francois-villon@paris.fr https://www.facebook.com/bibliotheque.francois.villon https://www.facebook.com/bibliotheque.francois.villon

