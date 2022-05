Samedi découverte à Liesse-Notre-Dame : ‘Grand marais de Liesse’ Liesse-Notre-Dame Liesse-Notre-Dame Catégories d’évènement: 02350

Liesse-Notre-Dame

Samedi découverte à Liesse-Notre-Dame : ‘Grand marais de Liesse’ Liesse-Notre-Dame, 8 octobre 2022, Liesse-Notre-Dame. Samedi découverte à Liesse-Notre-Dame : ‘Grand marais de Liesse’ Liesse-Notre-Dame

2022-10-08 14:30:00 – 2022-10-08 16:00:00

Liesse-Notre-Dame 02350 Liesse-Notre-Dame C’est un samedi par mois – vous l’aurez deviné ;-) – l’opportunité de suivre une visite thématique proposée par l’équipe des guides-conférenciers de Tourisme en Pays de Laon ; ce samedi on vous emmène à Liesse pour parcourir le marais de la Souche ! RV à 14h30 sur le parking situé derrière l’Ehpad Les Jardins du Monde pour commencer la visite !

Liesse-Notre-Dame

