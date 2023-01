Samedi découverte à Laon : ‘L’ensemble abbatial Saint-Martin’ Laon Laon Catégories d’Évènement: Aisne

Samedi découverte à Laon : 'L'ensemble abbatial Saint-Martin' Laon, 15 avril 2023, Laon

2023-04-15 – 2023-04-15 Laon

Aisne Fondée au XIIe, cette église abbatiale est la seconde en dignité de l’Ordre des Prémontrés : de ses deux gisants déposés à l’entrée de la nef, aux reliques de Saint Laurent en passant par sa crèche cachée, elle recèle plus d’un trésor !

Ensuite, votre guide vous fera découvrir également son cloître et ses anciens bâtiments conventuels qui abritent la bibliothèque municipale… RV à 14h30 devant l’église Saint-Martin pour débuter la visite !

