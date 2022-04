Samedi découverte à Laon : ‘La cuve Saint-Vincent’ Laon Laon Catégories d’évènement: Aisne

Laon

Samedi découverte à Laon : ‘La cuve Saint-Vincent’ Laon, 16 juillet 2022, Laon. Samedi découverte à Laon : ‘La cuve Saint-Vincent’ Laon

2022-07-16 14:30:00 – 2022-07-16 16:00:00

Laon Aisne 0 C’est un samedi par mois – vous l’aurez deviné ;-) – l’opportunité de suivre une visite thématique proposée par l’équipe des guides-conférenciers de Tourisme en Pays de Laon ; ce samedi venez arpenter la cuve Saint-Vincent, véritable forêt au cœur de Laon ! RV à 14h30 à l’entrée de la sente des Froids-Culs pour débuter la visite !

