Samedi découverte à Laon : ‘Ensemble abbatial Saint-Martin’ Laon Laon Catégories d’évènement: Aisne

Laon

Samedi découverte à Laon : ‘Ensemble abbatial Saint-Martin’ Laon, 13 août 2022, Laon. Samedi découverte à Laon : ‘Ensemble abbatial Saint-Martin’ Laon

2022-08-13 14:30:00 – 2022-08-13 16:00:00

Laon Aisne C’est un samedi par mois – vous l’aurez deviné ;-) – l’opportunité de suivre une visite thématique proposée par l’équipe des guides-conférenciers de Tourisme en Pays de Laon ; ce samedi vous découvrirez l’abbaye Saint-Martin de Laon, l’intérieur de son église et son cloître ! RV à 14h30 devant l’église Saint-Martin pour débuter la visite !

(réservation obligatoire car visite limitée à 25 personnes par session / durée : 1h30) C’est un samedi par mois – vous l’aurez deviné ;-) – l’opportunité de suivre une visite thématique proposée par l’équipe des guides-conférenciers de Tourisme en Pays de Laon ; ce samedi vous découvrirez l’abbaye Saint-Martin de Laon, l’intérieur de son église et son cloître ! RV à 14h30 devant l’église Saint-Martin pour débuter la visite !

(réservation obligatoire car visite limitée à 25 personnes par session / durée : 1h30) C’est un samedi par mois – vous l’aurez deviné ;-) – l’opportunité de suivre une visite thématique proposée par l’équipe des guides-conférenciers de Tourisme en Pays de Laon ; ce samedi vous découvrirez l’abbaye Saint-Martin de Laon, l’intérieur de son église et son cloître ! RV à 14h30 devant l’église Saint-Martin pour débuter la visite !

(réservation obligatoire car visite limitée à 25 personnes par session / durée : 1h30) OT Pays de Laon

Laon

dernière mise à jour : 2022-03-09 par

Détails Catégories d’évènement: Aisne, Laon Autres Lieu Laon Adresse Ville Laon lieuville Laon Departement Aisne

Laon Laon Aisne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/laon/

Samedi découverte à Laon : ‘Ensemble abbatial Saint-Martin’ Laon 2022-08-13 was last modified: by Samedi découverte à Laon : ‘Ensemble abbatial Saint-Martin’ Laon Laon 13 août 2022 Aisne Laon

Laon Aisne