Samedi de l’art L’Artothèque, Espaces d’art contemporain Caen, samedi 24 février 2024.

Samedi de l’art L’Artothèque, Espaces d’art contemporain Caen Calvados

Chaque dernier samedi du mois, profitez de nos expositions lors d’une visite commentée accompagnée d’un·e médiateur.rice.

Ce samedi 24 février à 15h, découvrez l’exposition Les temps changent… une exposition qui interroge nos visions du présent et de l’avenir et qui nous amène à imaginer des perspectives futures réelles ou irréelles dans lesquelles les temps changent…

Infos pratiques

Pour qui ? Tout le monde

Quand ? Samedi 24 février à 15h

Où ? Rendez-vous à l’accueil de L’Artothèque

Prix Gratuit sans inscription

Durée 1h30

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-02-24 15:00:00

fin : 2024-02-24 16:30:00

L’Artothèque, Espaces d’art contemporain Impasse Duc Rollon

Caen 14000 Calvados Normandie info@artotheque-caen.fr

L’événement Samedi de l’art Caen a été mis à jour le 2024-02-12 par OT Caen la Mer