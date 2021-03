Genève Collectif Beaulieu Genève Samedi de la tomate Collectif Beaulieu Genève Catégorie d’évènement: Genève

Samedi de la tomate Collectif Beaulieu, 15 mai 2021-15 mai 2021, Genève. Samedi de la tomate

Collectif Beaulieu, le samedi 15 mai à 09:00

Tout le monde parle de l’incroyable diversité et du goût fabuleux des nombreuses variétés de tomates anciennes et multicolores, mais où sont-elles ces fameuses tomates et comment trouver des plantons bio ? Retrouvez ce marché à la rue Baulacre 3, 1202 Genève (Les Artichauts) et au chemin du petit Bel-Air 2, 1225 Chêne-Bourg (Semences de pays) Samedi de la tomate ProSpecieRara ! Collectif Beaulieu Rue Élisabeth-BAULACRE 3, 1202 Genève Genève Grottes et Saint-Gervais

2021-05-15T09:00:00 2021-05-15T17:00:00

