Barcelone Librairie Jaimes Barcelone Samedi de la francophonie: Hommage à Bernard Pivot : Fêtons la dictée Librairie Jaimes Barcelone Catégorie d’évènement: Barcelone

Samedi de la francophonie: Hommage à Bernard Pivot : Fêtons la dictée Librairie Jaimes, 20 mars 2021-20 mars 2021, Barcelone. Samedi de la francophonie: Hommage à Bernard Pivot : Fêtons la dictée

Librairie Jaimes, le samedi 20 mars à 18:30

Quel plaisir de dictée ! et… quel plaisir de livre !!!

Venez fêter la Francophonie avec nous et rendons ensemble ce bel hommage au maître des dictées et à un des plus grands défenseurs des livres et des librairies.

Entrée libre sur inscription

Samedi de la francophonie chez Jaimes Librairie Jaimes valència 318, 08009 Barcelone Barcelone Sant Martí

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-03-20T18:30:00 2021-03-20T20:00:00

Détails Catégorie d’évènement: Barcelone Autres Lieu Librairie Jaimes Adresse valència 318, 08009 Barcelone Ville Barcelone