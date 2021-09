Paris La Maison de la Vie Associative et Citoyenne - Mairie du 17ᵉ île de France, Paris Samedi Culturel de l’ADTF: MUSIQUE ORIENTALE La Maison de la Vie Associative et Citoyenne – Mairie du 17ᵉ Paris Catégories d’évènement: île de France

de 15h à 17h30

gratuit

INSTRUMENTS DE MUSIQUE ORIENTALE TRADITION ET RENOUVEAU Présentation des instruments Oud, Tembûr, Bouzouk, Duduk L’ADTF en collaboration avec la Maison des Associations et de la vie associative de Paris 17ème (MVAC 17) :Ont l’honneur et le plaisir de vous convier à une ébauche de présentation d’instruments de la musique orientale : Oud, Tembûr, Bouzouk, Duduk : Par le musicien Kurdo-Syrien Adnan MOHAMMED « ADNANO » Événements -> Autre événement La Maison de la Vie Associative et Citoyenne – Mairie du 17ᵉ 25 rue Lantiez Paris 75017

Contact :ADTF 0187204060 infos@adtf.fr https://adtf.fr https://www.facebook.com/ADTF-Association-D%C3%A9mocratique-des-Tunisiens-en-France-351696074950079/ 0685343368

