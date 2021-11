Roques Le Moulin Roques - Tiers lieu culturel Haute-Garonne, Roques Samedi conté : Lire en anorak Le Moulin Roques – Tiers lieu culturel Roques Catégories d’évènement: Haute-Garonne

La Nuit de la Lecture commence dès le matin ! Venez avec nous affronter le frimas de la banquise, et tout découvrir sur les ours polaires, les Inuits et les aurores boréales. Par Nathalie et Richard. Deux sessions : 10h30 et 11h30. Des albums lus, des chansons, des poèmes… Le Moulin Roques – Tiers lieu culturel 14 avenue de la Gare 31120 Roques Roques Haute-Garonne

