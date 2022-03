Samedi, c’est ciné Médiathèque Arles Catégories d’évènement: Arles

Samedi, c'est ciné

du samedi 5 mars au samedi 28 mai à Médiathèque

du samedi 5 mars au samedi 28 mai à Médiathèque

Chaque samedi à 15h, venez découvrir un film proposé par les vidéothécaires. La réglementation ne permettant pas de communiquer les titres des films, merci de vous rapprocher de l’espace Image et Son au 1er étage pour connaître les programmes.

Entrée libre

Projection d’un film à découvrir. Médiathèque Espace Van Gogh, Place Félix Rey 13200 Arles Arles Centre-Ville Bouches-du-Rhône

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-03-05T15:00:00 2022-03-05T17:00:00;2022-03-12T15:00:00 2022-03-12T17:00:00;2022-03-19T15:00:00 2022-03-19T17:00:00;2022-03-26T15:00:00 2022-03-26T17:00:00;2022-04-02T15:00:00 2022-04-02T17:00:00;2022-04-09T15:00:00 2022-04-09T17:00:00;2022-04-16T15:00:00 2022-04-16T17:00:00;2022-04-23T15:00:00 2022-04-23T17:00:00;2022-04-30T15:00:00 2022-04-30T17:00:00;2022-05-07T15:00:00 2022-05-07T17:00:00;2022-05-14T15:00:00 2022-05-14T17:00:00;2022-05-21T15:00:00 2022-05-21T17:00:00;2022-05-28T15:00:00 2022-05-28T17:00:00

