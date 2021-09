La Ciotat La Chaudronnerie Bouches-du-Rhône, La Ciotat SAMEDI, ÇA VOUS DIT ? RÉCITAL VIOLON PIANO La Chaudronnerie La Ciotat Catégories d’évènement: Bouches-du-Rhône

La Chaudronnerie, le samedi 16 octobre à 17:00

RÉCITAL VIOLON PIANO Le violon dans tous ses états 1 heure avec Roland Muller et Jacques Chalmeau Samedi, ça vous dit ? C’est quoi ? Des concerts d’une heure, le samedi, à 17h, pour découvrir la musique sous toutes ses formes. Imaginé par… Ces rendez-vous variés et insolites seront concoctés avec la complicité artistique de Jean-Eric Thirault, violoncelliste soliste et directeur artistique de l’association Prélude & Crescendo en collaboration avec Didier Chalaux. Tarifs Plein Tarif : 15€ Abonné : 13€ Moins de 16 ans : 5€ En vente exclusivement au guichet – spectacle hors abonnement

De 5 à 15€

♫♫♫ La Chaudronnerie 19, Promenade Jeff Musso, 13600 La Ciotat La Ciotat Bouches-du-Rhône

