Samedi ça me dit – Les contes entre nous Bibliothèque municipale Mons-en-Barœul, samedi 16 mars 2024.

Samedi ça me dit – Les contes entre nous Dans le cadre du festival organisé par la compagnie La Création continue Samedi 16 mars, 15h00 Bibliothèque municipale Gratuit, sur inscription pour les spectacles

Début : 2024-03-16T15:00:00+01:00 – 2024-03-16T18:00:00+01:00

Fin : 2024-03-16T15:00:00+01:00 – 2024-03-16T18:00:00+01:00

Dans un petit coin, pas trop impressionnant, propice au partage, une conteuse ou un conteur vous invite à un rendez-vous tout-à-fait particulier :

Venez découvrir un spectacle en cours de fabrication, et un artiste en pleine création.

Venez écouter les propositions et venez surtout échanger, pour dire ce qui vous a plu, ce qui vous fait vibrer, ce que vous n’avez pas trouvé réussi.

Venez donner vos bons conseils, au travers de vos ressentis de spectatrice ou de spectateur.

Et dans quelques mois, venez voir le spectacle abouti dans l’un des lieux où il sera programmé.

On vous invite !

Pour les spectacles :

A 15h, 16h & 17h (durée : 30 min de représentation et 20 min d’échange avec les conteurs)

Retrouvez aussi une exposition de photographies de La Création Continue visible du mardi 12 au samedi 16 mars pendant les heures d’ouverture de la bibliothèque.

Bibliothèque municipale Le Fort 2 rue de Normandie 59370 Mons en Baroeul Mons-en-Barœul 59370 Nord Hauts-de-France [{« type »: « email », « value »: « bibliotheque@ville-mons-en-baroeul.fr »}, {« type »: « phone », « value »: « 03 20 19 11 11 »}]

spectacle contes contemporains

La Création Continue