Samedi, ça me dit ! Du bois au papier Mons-en-Barœul / Bibliothèque Mons-en-Barœul Catégories d’évènement: Mons-en-Barœul

Nord

Samedi, ça me dit ! Du bois au papier Mons-en-Barœul / Bibliothèque, 25 juin 2022, Mons-en-Barœul. Samedi, ça me dit ! Du bois au papier

le samedi 25 juin à Mons-en-Barœul / Bibliothèque

A partir du livre d’artiste « Promenons-nous », réalisez un pop-up original avec couverture en bois de bouleau ! Aventurez-vous sur le chemin du bois au papier, et découvrez la découpe, le pliage et la couleur… Avec Cyprienne Kemp, Obriart Editions. Samedi 25 juin 2022 De 10h30 à 12h30 : à partir de 14 ans (ados et adultes) De 14h30 à 16h30 : à partir de 6 ans (en famille)

Gratuit, sur inscription

Création d’un livre pop-up en bois Mons-en-Barœul / Bibliothèque 2 Rue de Normandie, 59370 Mons-en-Barœul Mons-en-Barœul Nord

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-06-25T10:30:00 2022-06-25T12:30:00;2022-06-25T14:30:00 2022-06-25T16:30:00

Détails Catégories d’évènement: Mons-en-Barœul, Nord Autres Lieu Mons-en-Barœul / Bibliothèque Adresse 2 Rue de Normandie, 59370 Mons-en-Barœul Ville Mons-en-Barœul lieuville Mons-en-Barœul / Bibliothèque Mons-en-Barœul Departement Nord

Mons-en-Barœul / Bibliothèque Mons-en-Barœul Nord https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/mons-en-baroeul/

Samedi, ça me dit ! Du bois au papier Mons-en-Barœul / Bibliothèque 2022-06-25 was last modified: by Samedi, ça me dit ! Du bois au papier Mons-en-Barœul / Bibliothèque Mons-en-Barœul / Bibliothèque 25 juin 2022 Mons-en-Barœul Mons-en-Barœul / Bibliothèque Mons-en-Barœul

Mons-en-Barœul Nord