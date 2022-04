Samedi, ça me dit ! Des bulles et des planches Mons-en-Barœul / Bibliothèque Mons-en-Barœul Catégories d’évènement: Mons-en-Barœul

Mons-en-Barœul / Bibliothèque, le samedi 30 avril à 10:30

A l’occasion du concert-BD “Billy Symphony”, partez à la découverte de la bande dessinée ! Au programme : des ateliers dessins avec l’artiste David Périmony ainsi qu’une exposition interactive et des jeux en tous genre ! Avec les associations Perluette et On a marché sur la bulle, ainsi que l’auteur David Périmony. Samedi 30 avril 2022 2 séances pour les ateliers : De 10h30 à 12h30 De 14h30 à 16h30

Gratuit, sur inscription

Sors de ta case, prends ta planche et viens buller à la bibliothèque ! Mons-en-Barœul / Bibliothèque 2 Rue de Normandie, 59370 Mons-en-Barœul Mons-en-Barœul Nord

