Samedi, ça me dit ! Cabinets de curiosités Mons-en-Barœul / Bibliothèque Mons-en-Barœul Catégories d’évènement: Mons-en-Barœul

Nord

Samedi, ça me dit ! Cabinets de curiosités Mons-en-Barœul / Bibliothèque, 28 mai 2022, Mons-en-Barœul. Samedi, ça me dit ! Cabinets de curiosités

Mons-en-Barœul / Bibliothèque, le samedi 28 mai à 14:00

Plongez dans un univers d’étrangetés et de merveilles en tous genres avec “La Farandole des chimères” de la compagnie Cendres la Rouge (déambulation avec installation d’automates). Une exposition collective curieuse et des ateliers étranges vous attendent… Vous pouvez participez à l’exposition en nous prêtant vos objets avant le 24 mai ! Avec la compagnie Cendres la Rouge & le collectif Métalu à Chahuter. Samedi 28 mai 2022 De 14h à 18h

Gratuit et entrée libre

Bizarre, bizarre… Entre légendes et réalités, laissez votre esprit s’envoler dans la rêverie fantastique qui enchante nos rayons ! Mons-en-Barœul / Bibliothèque 2 Rue de Normandie, 59370 Mons-en-Barœul Mons-en-Barœul Nord

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-05-28T14:00:00 2022-05-28T18:00:00

Détails Catégories d’évènement: Mons-en-Barœul, Nord Autres Lieu Mons-en-Barœul / Bibliothèque Adresse 2 Rue de Normandie, 59370 Mons-en-Barœul Ville Mons-en-Barœul lieuville Mons-en-Barœul / Bibliothèque Mons-en-Barœul Departement Nord

Mons-en-Barœul / Bibliothèque Mons-en-Barœul Nord https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/mons-en-baroeul/

Samedi, ça me dit ! Cabinets de curiosités Mons-en-Barœul / Bibliothèque 2022-05-28 was last modified: by Samedi, ça me dit ! Cabinets de curiosités Mons-en-Barœul / Bibliothèque Mons-en-Barœul / Bibliothèque 28 mai 2022 Mons-en-Barœul Mons-en-Barœul / Bibliothèque Mons-en-Barœul

Mons-en-Barœul Nord