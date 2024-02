Samedi au jardin Fête du printemps Enceinte de l’Abbaye aux Hommes Caen, samedi 23 mars 2024.

Samedi au jardin Fête du printemps Enceinte de l’Abbaye aux Hommes Caen Calvados

Premier SAMEDI au jardin de la saison, avec une fête autour du réveil de la nature, découvrez les animations suivantes :balade découverte du compostage de proximité (de 14h à 16h, sur réservation)rencontre grainothèque (en continu de 16h à 18h)atelier « Les oranges à fleur de peau » amusez-vous à confectionner des fleurs avec des peaux d’orangeaccompagnées de liens végétaux et de brindilles (en continu de 14h à 18h)jeux et informations sur la biodiversité locale (en continu de 14h à 18h)

2024-03-23 14:00:00

2024-03-23 14:00:00

2024-03-23 18:00:00

Enceinte de l’Abbaye aux Hommes CPIE Vallée de l’Orne

Caen 14000 Calvados Normandie reservation@cpievdo.fr

