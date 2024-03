Samedi Arty [Quelques grammes de finesse…] Maison du livre, de l’image et du son Villeurbanne, samedi 30 mars 2024.

Samedi Arty [Quelques grammes de finesse…] atelier Samedi 30 mars, 13h30 Maison du livre, de l’image et du son

Sur inscription en cliquant ici.

Un atelier d’art plastique autour de l’exposition Quelques grammes de finesse… présentée à l’artothèque.

Atelier pour les 4-6 ans (sans les parents), conçu et mené par Adeline Toulon.

Graver avec un simple crayon, créer des tampons avec de la mousse et du carton, imprimer, découper, coller… et voici ton livre pop up géant qui surgit, comme par magie.

Maison du livre, de l'image et du son 247 cours émile Zola, Villeurbanne Villeurbanne 69100 Gratte-Ciel Métropole de Lyon Auvergne-Rhône-Alpes

