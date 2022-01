Samedi 5 février : Réouverture du zoo de Lille ZOO de Lille Lille Catégories d’évènement: Lille

Nord

Samedi 5 février : Réouverture du zoo de Lille ZOO de Lille, 5 février 2022, Lille. Samedi 5 février : Réouverture du zoo de Lille

ZOO de Lille, le samedi 5 février à 10:00

Plus que quelques jours afin de pouvoir franchir les portes du zoo. L’équipe du zoo a concocté quelques surprises pour ses visiteurs avec le réaménagement des espaces, de nouveaux vivariums et de nouveaux panneaux de consignes. A très bientôt au zoo de Lille !

Entrée payante – Gratuité pour les détenteurs du Pass Lille & moi et les enfants de -5 ans.

Suite à sa fermeture hivernale, le zoo rouvre ses portes dès 10h ce premier week-end des vacances d’hiver. ZOO de Lille Avenue Mathias Delobel, 59000 Lille Lille Vauban-Esquermes Nord

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-02-05T10:00:00 2022-02-05T17:00:00

Détails Catégories d’évènement: Lille, Nord Autres Lieu ZOO de Lille Adresse Avenue Mathias Delobel, 59000 Lille Ville Lille lieuville ZOO de Lille Lille Departement Nord

ZOO de Lille Lille Nord https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/lille/

Samedi 5 février : Réouverture du zoo de Lille ZOO de Lille 2022-02-05 was last modified: by Samedi 5 février : Réouverture du zoo de Lille ZOO de Lille ZOO de Lille 5 février 2022 lille ZOO de Lille Lille

Lille Nord