Samedi 4 mai. Jardin dans la vallée . le jardin dans la vallée Bransles, samedi 4 mai 2024.

Samedi 4 mai. Jardin dans la vallée . Entrée libre. Musique et textes originaux donc compréhensibles ☺ et marché local Samedi 4 mai, 16h00 le jardin dans la vallée Entrée libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-05-04T16:00:00+02:00 – 2024-05-04T23:00:00+02:00

Fin : 2024-05-04T16:00:00+02:00 – 2024-05-04T23:00:00+02:00

Avec l’association Robinson’s Il s’agit de proposer un marché local légumes pains fromages et aussi de la musique mais uniquement avec des textes originaux en français pour que tout le monde comprenne de quoi il s’agit et puisse participer☺

Buvette et petite restauration sur place

le jardin dans la vallée Brandard Bransles 77620 Seine-et-Marne Île-de-France [{« type »: « email », « value »: « legumesdelavallee@free.fr »}, {« type »: « link », « value »: « https://jardindanslavallee.fr »}] [{« link »: « https://jardindanslavallee.fr »}]

jardindanslavallee chanson française