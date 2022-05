Samedi 25 juin : Aquatraining, 25 juin 2022, .

Samedi 25 juin : Aquatraining

2022-06-25 13:15:00 13:15:00 – 2022-06-25 14:00:00 14:00:00

Au programme : trampoline, aquabike et boxe sous l’eau. À partir de 16 ans.

Places limitées. Réservation à l’accueil.

Toute l’année Capfl’O propose des activités, des soins et des animations

Le centre aquatique Capfl’O à Flers, labellisé Normandie Qualité Tourisme, est un lieu incontournable pour se détendre et profiter des plaisirs de l’eau. L’équipement de Flers Agglo propose un service de qualité et varié :

– un bassin ludique avec rivière, bulles, bain à remous, jets d’eau, toboggan pour enfants

– un toboggan géant

– une pataugeoire

– un bassin d’apprentissage (10 x 15 m)

– un bassin sportif de 25 m (6 couloirs)

– un spa (spa, hammam, sauna, hydrojet)

– un espace soins et bien-être (sur rendez-vous) encadré par des esthéticiennes professionnelles : soins du corps, du visage, des jambes, modelages, enveloppements d’algues et fangothérapie.

Toute l’année, l’équipement propose des activités pour découvrir et profiter des plaisirs et bienfaits de l’eau : bébés nageurs (tous les samedis matins), aquafitness, aquabike, aquapalme, aquajogging, aquaphobie, école de l’eau, leçons de natation… Capfl’O organise aussi des anniversaires privatisés pour vos enfants ! Seul, en famille ou entre amis, que

vous soyez sportif confirmé ou que vous souhaitiez vous remettre en forme : les 3 500 m² de Capfl’O offrent de nombreuses possibilités pour passer un bon moment de détente dans une température ambiante de 29° et des bassins chauffés entre 28° et 30°. Régulièrement, Capfl’O organise des soirées à thèmes et des animations (soirée zen, bébés nageurs …) et offre des promotions sur ses soins. Programme à retrouver sur flers-agglo.fr (rubrique Centre

aquatique Capfl’O / Actualités) ou sur le site de l’Office de Tourisme flerstourisme.fr.

Les habitants de Flers Agglo bénéficient de tarifs avantageux sur les abonnements (pass swim, bien-être, forme, aquapalmes, aquabike et excellence) et les activités aquatiques. Sur justificatif de domicile et pièce d’identité. Renseignements à l’accueil.

Tarifs piscine (habitant de Flers Agglo)

0-3 ans : gratuit

4-12 ans : 4,30 €

Adulte : 5,50 €

Réductions avec le Pass+ Flers Agglo (5 réductions de 2,50 € par an) : passplus.flers-agglo.fr

Abonnements familles, cartes mensuelles, trimestrielles et à l’heure : renseignements à

l’accueil.

Supplément SPA (+ 18 ans) : 6,50 €

Renseignements et réservations

Centre aquatique Capfl’O

ZA Les Closets – 255 Allée des Acres – 61100 Flers

02 33 98 49 49

capflo@flers-agglo.fr

flers-agglo.fr

Au programme : trampoline, aquabike et boxe sous l’eau. À partir de 16 ans.

Places limitées. Réservation à l’accueil.

Toute l’année Capfl’O propose des activités, des soins et des animations

Le centre aquatique Capfl’O à Flers, labellisé…

Au programme : trampoline, aquabike et boxe sous l’eau. À partir de 16 ans.

Places limitées. Réservation à l’accueil.

Toute l’année Capfl’O propose des activités, des soins et des animations

Le centre aquatique Capfl’O à Flers, labellisé Normandie Qualité Tourisme, est un lieu incontournable pour se détendre et profiter des plaisirs de l’eau. L’équipement de Flers Agglo propose un service de qualité et varié :

– un bassin ludique avec rivière, bulles, bain à remous, jets d’eau, toboggan pour enfants

– un toboggan géant

– une pataugeoire

– un bassin d’apprentissage (10 x 15 m)

– un bassin sportif de 25 m (6 couloirs)

– un spa (spa, hammam, sauna, hydrojet)

– un espace soins et bien-être (sur rendez-vous) encadré par des esthéticiennes professionnelles : soins du corps, du visage, des jambes, modelages, enveloppements d’algues et fangothérapie.

Toute l’année, l’équipement propose des activités pour découvrir et profiter des plaisirs et bienfaits de l’eau : bébés nageurs (tous les samedis matins), aquafitness, aquabike, aquapalme, aquajogging, aquaphobie, école de l’eau, leçons de natation… Capfl’O organise aussi des anniversaires privatisés pour vos enfants ! Seul, en famille ou entre amis, que

vous soyez sportif confirmé ou que vous souhaitiez vous remettre en forme : les 3 500 m² de Capfl’O offrent de nombreuses possibilités pour passer un bon moment de détente dans une température ambiante de 29° et des bassins chauffés entre 28° et 30°. Régulièrement, Capfl’O organise des soirées à thèmes et des animations (soirée zen, bébés nageurs …) et offre des promotions sur ses soins. Programme à retrouver sur flers-agglo.fr (rubrique Centre

aquatique Capfl’O / Actualités) ou sur le site de l’Office de Tourisme flerstourisme.fr.

Les habitants de Flers Agglo bénéficient de tarifs avantageux sur les abonnements (pass swim, bien-être, forme, aquapalmes, aquabike et excellence) et les activités aquatiques. Sur justificatif de domicile et pièce d’identité. Renseignements à l’accueil.

Tarifs piscine (habitant de Flers Agglo)

0-3 ans : gratuit

4-12 ans : 4,30 €

Adulte : 5,50 €

Réductions avec le Pass+ Flers Agglo (5 réductions de 2,50 € par an) : passplus.flers-agglo.fr

Abonnements familles, cartes mensuelles, trimestrielles et à l’heure : renseignements à

l’accueil.

Supplément SPA (+ 18 ans) : 6,50 €

Renseignements et réservations

Centre aquatique Capfl’O

ZA Les Closets – 255 Allée des Acres – 61100 Flers

02 33 98 49 49

capflo@flers-agglo.fr

flers-agglo.fr

dernière mise à jour : 2022-05-20 par