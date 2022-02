samedi 21/05/2022 de 15h à 17h: concert Ensemble Musical Furiante Église Saint-Marcel Paris Catégorie d’évènement: Paris

-Programme : Ainsi parler Zarathustra (Strauss) Star Wars Ouverture (John Williams) Medley musique de films Sogno di volare (Christopher Tin) La jeune fille a la perle (Alexandre Desplat) Le Seigneur des Anneaux (Howard Shore) Mon voisin Totoro (Joe Hisaishi) samedi 21/05/2022 de 15h à 17h: concert Ensemble Musical Furiante Église Saint-Marcel 82 boulevard de l’Hôpital Paris Paris

2022-05-21T15:00:00 2022-05-21T17:00:00

