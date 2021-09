Samedi 2 Octobre 2021_Visite grotte en forêt d’Orléans de 10h30 à 17h30 Gouffre des sans ronce Chanteau, 2 octobre 2021, Rebréchien.

Samedi 2 Octobre 2021_Visite grotte en forêt d’Orléans de 10h30 à 17h30

Gouffre des sans ronce Chanteau, le samedi 2 octobre à 10:30

Accessible à tout public à partir de 5 ans. L’entrée est à quatre pattes sur 5m, puis le reste debout. Munissez-vous de chaussures ou bottes et vêtements ne craignant pas l’argile. L’éclairage est fourni et l’assurance est prise en charge. Visite guidée sous terre environ 0.5 à 1 heure. Participation libre. Prévoyez des affaires de rechange à la voiture. Accès : Depuis Orléans, se diriger vers Chanteau sur la D101. 400m avant le panneau d’entrée dans Chanteau, dans le virage à droite à angle droit, prendre en face la route forestière de la Pervenche (confirmée par un panneau 40m plus loin). Allez tout droit sur 3.5km (Ne pas prendre à gauche après la maison forestière) et vous arrivez au Carrefour de l’Emerillon (se garer à gauche sans condamner les allées). Du parking, dirigez-vous à pied (1 km) vers le carrefour des Domaines (voir panneaux forestiers), traverser le carrefour, prendre en face le petit sentier, et suivre le balisage « SPELEO » sur 400 m. Gouffre : GPS : 47.997173, 1.988118 ou N 47°59’49.8″; E 1°59’17.2″

Sans réservation, inscription sur place, participation libre, respect des gestes barrière

Les spéléos vous invitent, sans réservation et en accueil continu de 10h30 à 17h30, à visiter une cavité en forêt d’Orléans

Gouffre des sans ronce Chanteau chanteau Rebréchien Loiret



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-10-02T10:30:00 2021-10-02T17:30:00