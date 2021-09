Paris Micadanses île de France, Paris Samedi 2 oct 21, stage de danse afro spécial débutants Micadanses Paris Catégories d’évènement: île de France

Samedi 2 octobre 2021

de 13h à 16h

Samedi 2 octobre 21, stage de danse afro spécial grands débutants avec MADO Samedi 2 octobre 21, stage de danse afro spécial grands débutants avec MADO BE-AFRO comme beginner AFRO ! Vous rêvez de découvrir / danser / apprendre les danses AFRO à votre rythme ? En 2021 / 2022, nous vous proposons un cycle de stages BE-AFRO spécial grands débutants à prix tout doux avec les meilleurs professeurs de danse afro en France, dans les magnifiques studios de MICADANSES à Paris. Mado (@Madlouk) Ayant grandi dans un univers musical très varié, Madeleine a toujours apprécié la danse. Elle décide de prendre des cours au studio MRG en 2013, en commençant par la dancehall, puis l’afro et la house. Elle y donne à présent des cours d’afro pour les enfants et les débutants. Mado n’hésite pas à voyager pour se former dans ses disciplines favorites et en particulier pour l’afro qui est son style de prédilection. Elle souhaite désormais partager son amour pour ce style varié (afrohouse, coupé décalé, ndombolo, afrobeats…) et vous invite à découvrir son univers et les danses afros ! Stage de danse BE afro par Mado Tarif : – Stage à l’unité : 20 € – Carte 3 cours : 50 € Site : https://www.danseafrourbaine.com Infoline / inscription : https://www.danseafrourbaine.com/les-evenements Facebookpage : https://www.facebook.com/danseafrourbaineparis Instagram : @danseafrourbaine Videos : https://vimeo.com/385945321 Workshop de danse afro par Mado spécial débutants à partir de 11 ans. Samedi 2 octobre 21 de 13H à 16H Lieu : MICADANSES, Studio MAY-B, 2ème sous-sol, 15 rue Geoffroy Lasnier, 75004 PARIS Accès : M° Saint-Paul / Pont Marie Animations -> Atelier / Cours Micadanses 15 rue Geoffroy l’Asnier Paris 75004

7 : Pont Marie (181m) 1 : Saint-Paul (311m)

Contact :Danse afrourbaine à Paris https://www.danseafrourbaine.com/event-details/stage-be-afro-special-grands-debutants-avec-mado https://www.facebook.com/danseafrourbaineparis

