SAMEDI 18 SEPTEMBRE 2021 – NUIT ET JOUR Église Saint-Merry, 18 septembre 2021, Paris.

Date et horaire exacts : Le samedi 18 septembre 2021

de 20h à 22h

gratuit

DU SOUFFLE (2) – Conception de Blandine Jeannest avec la participation de Jesus Asurmendi et Jean Pierre Schneider – Pièces de Johannes Brahms, Aaron Copland, Gabriel Fauré, Francis Poulenc et André Caplet – Textes de François Cheng, Jacques Lusseyrand et Etty Hillesum

Blandine Jeannest de Gyvès, soprano

Après des études de Lettres et de Musicologie (Licences de Lettres Modernes et de Musicologie à Paris-Sorbonne), Blandine Jeannest s’oriente vers le chant.

Diplômée du Conservatoire de Bâle (dans classe de Kurt Widmer pour le Lied et l’oratorio), ainsi que du Studio d’Opéra de cette ville (où elle se perfectionne auprès de Maria Sandulescu), elle étudie le répertoire baroque à la Schola Cantorum de Bâle (Département de Musique Ancienne) et suit les masterclasses de René Jacobs à Bâle et au Studio Versailles Opéra.

Lauréate des concours internationaux de Verviers (Belgique) et Luisa Todi (Portugal), elle choisit la scène comme un espace de parole et de liberté privilégié pour dire l’intensité d’un rapport à la vie.

Elle interprète plusieurs rôles d’opéra classique et contemporains de Mozart à Holliger ou à La Voix humaine (opéra de Cocteau et Poulenc) à Bâle, à Fribourg, à l’Atelier du Rhin, à la Salle Cortot à Paris…

Elle se produit en soliste avec la Sinfonietta de Sofia et l’orchestre de l’Opéra Bastille.

Passionnée par la relation de la musique au texte, elle donne de nombreux récitals en duo avec Véronique Menuet Stibbe et se spécialise dans des formes mêlant voix parlée et chantée, se consacrant à l’œuvre de grands poètes (Char, Pessoa, Ritsos, Pasolini, Duras, Prévert, Apollinaire…)

Elle initie à l’église Saint-Merry une série de concerts spirituels intitulés Nuit et Jour avec Jesus Asurmendi (elle a ainsi donné, depuis 2005, plus d’une vingtaine de programmes).

Elle est auteur-interprète de spectacles musicaux et l’écriture accompagne son travail de chanteuse.

Elle produit Mozart Passion, E pericoloso sporgersi, La Vie en rose, Archipel, Cabaret Dada, Rappelle-toi, Barbara, Nos années Saint-Germain avec sa compagnie Musique en Perspective et publie Paris-Bâle, Voix de traverse, L’abolition de la peine de cœur, Petites marches à retailler, parus aux Éditions Propos 2.

En outre, sa discographie réunit Il pianto amoroso : Monteverdi et Caccini avec M. France, guitare vihuela et Zarb Prévert-Kosma avec Ludovic Selmi au piano.

Elle fonde en 2003 l’Atelier de l’Horloge à Paris 3e, enseigne le chant et dirige L’Ensemble vocal de l’Atelier de l’horloge, composé de douze chanteurs spécialisé dans l’interprétation du répertoire baroque

Elle assume la direction artistique de deux festivals : les « Nuits de Carluc » en Haute Provence depuis les années 2000 et le Festival de Bangor à Belle-île en mer depuis 2005.

Enfin, sa carrière témoigne que l’ouverture apportée par le chant va jusqu’à modifier un rapport à l’existence.

Marina Nguyen The, violoncelle

Marina Nguyen The a commencé ses études musicales au Conservatoire à Rayonnement Régional (CRR) de Caen, où elle a obtenu une médaille d’or en Violoncelle (classe de J. Ripoche) et en musique de chambre. Elle a ensuite travaillé à Paris avec Jean-Marie Gamard, Étienne Peclard, Odile Bourin, Xavier Gagnepain, et obtenu plusieurs Premiers Prix en Violoncelle et Musique de Chambre dans les Conservatoires d’Aulnay-sous-Bois et Gennevilliers.

Chambriste engagée, elle est membre fondateur du Quatuor à cordes Léonore, ensemble subventionné en résidence à la Ville de Levallois créé en 1998. Avec le Quatuor, elle est invitée dans de nombreux festivals (Festival de Meursault, Festival de St-Paul-de-Vence, Festival de Hyères, Festival du Pays d’Auge, Festival en Pays d’Olt, Théâtre Montansier à Versailles, Festival des Blancs-Manteaux…)

Marina Nguyen The se produit toute l’année en diverses formations de chambre allant du duo à l’octuor ; elle aime particulièrement jouer avec Blandine Jeannest et Véronique Stibbe, à l’église Saint-Merry avec Musiques en Perspective ou lors du Festival de Carluc.

Elle participe par ailleurs à plusieurs productions de comédies musicales (par exemple, Jack, mis en scène par Samuel Séné sur une musique de Michel Frantz, à l’affiche au théâtre Trévise en 2018).

Marina Nguyen The est Professeur titulaire d’Enseignement Artistique au Conservatoire Maurice Ravel de Levallois.

Elle est également diplômée du Centre Français de Technique Alexander (CFTA) et enseigne la Technique Alexander en cours individuels et collectifs.

Véronique Menuet-Stibbe, pianiste

Véronique Menuet-Stibbe a accompli ses études musicales au Conservatoire National Supérieur de Musique et de Danse de Paris (CNSMDP) dans la classe d’Aldo Ciccolini, où elle obtient les premiers prix de piano et de musique de chambre.

Elle poursuit au CNSMDP avec un 3e cycle de musique de chambre, et participe aux mastersclasses du quatuor Amadeus, de Görgy Sebock et de Léon Fleischer.

Lauréate du Prix International de Florence, elle effectue de nombreux concerts et tournées en France et à l’étranger (Alsace, Allemagne,Autriche, Hongrie), tant en soliste avec orchestre ou en récital qu’en formation de musique de chambre.

Véronique Menuet-Stibbe privilégie toujours la complicité avec d’autres musiciens et l’accompagnement fait partie de son univers familier. Sa collaboration étroite avec Blandine Jeannest en est un témoignage vivant.

Elle enseigne à Paris au conservatoire du 11e arrondissement.

Ensemble vocal de l‘Atelier de l‘Horloge (voix de femme)

L’ensemble vocal de l’Atelier de l’Horloge dirigé par Blandine Jeannest est un ensemble de douze chanteurs qui assument dans l’interprétation des œuvres les chœurs aussi bien que les soli. Chaque musicien porte donc l’œuvre individuellement et collectivement, ce qui intensifie sa participation. Cet ensemble s’apparente ainsi aux formations de l’époque baroque.

En outre, il se produit régulièrement à Paris, en les églises Saint-Severin, Notre-Dame de la Sagesse, Saint-André de l’Europe, au Couvent des Dominicains, en l’église Sainte-Élisabeth de Hongrie ; mais aussi en Provence : en la Cathédrale de Forcalquier, au Festival des Nuits de Carluc ; en Bourgogne : au Festival de Beaulieu sur Loire, en les églises de Saint-Fargeau, Moustiers-en-Puisaye, Gien ; en Normandie : Sainte-Catherine d’Honfleur, Saint-Étienne d’Houlgate, Saint-Vigor de Louvigny, Saint-Michel de Cabourg, Saint-Augustin de Deauville. L’ensemble vocal interprète régulièrement Jean-Sébastien Bach (Cantates, BWV 4, 78, 106 (Actus Tragicus), 198, 147, 131, 21, 71, 12, 15, 146), Henry Purcell (Didon et Énée, Ode à Sainte-Cécile, Funérailles de la reine Mary), Giacomo Carissimi (Jephte, Histoire de Jonas), Heinrich Schütz (Magnificat, Drei biblische Szene), Marc-Antoine Charpentier (Mors Saulis et Jonathae, Le Reniement de Saint-Pierre, Messe à quatre voix).

