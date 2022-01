Samedi 1,2,3 raconte-moi ! Heure du conte des 3-6 ans Bibliothèque Buffon Paris Catégories d’évènement: île de France

Paris

Samedi 1,2,3 raconte-moi ! Heure du conte des 3-6 ans Bibliothèque Buffon, 5 février 2022, Paris. Date et horaire exacts : Le samedi 05 février 2022

de 10h30 à 11h30

gratuit

Vous aimez les histoires ? Venez les écouter à la section jeunesse de Buffon ; vous en prendrez plein les oreilles. Bibliothèque Buffon, 15 bis rue Buffon 75005 Paris Réservation uniquement pendant les horaires d’ouverture sur place ou par téléphone 01 55 43 25 25 Bibliothèque Buffon 15 Bis rue Buffon Paris 75005

5 : Gare d’Austerlitz (Paris) (351m) 89 : Buffon – Jardin des Plantes (Paris) (247m)

Contact : 01 55 43 25 25 bibliotheque.buffon@paris.fr https://www.paris.fr/equipements/bibliotheque-buffon-1682 Théâtre;Nature

Date complète :

2022-02-05T10:30:00+01:00_2022-02-05T11:30:00+01:00

Détails Catégories d’évènement: île de France, Paris Autres Lieu Bibliothèque Buffon Adresse 15 Bis rue Buffon Ville Paris lieuville Bibliothèque Buffon Paris Departement Paris

Bibliothèque Buffon Paris Paris https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/paris/