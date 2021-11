Paris Église Saint-Marcel Paris Samedi 11 décembre 2021 à 20h: Concert OYA KEPHALE Église Saint-Marcel Paris Catégorie d’évènement: Paris

Église Saint-Marcel, le samedi 11 décembre à 20:00

Concert du 11-12 décembre 2021 Programme : Camille Saint-Saëns • Introduction et Rondo Cappriccioso Op. 28 • Morceau de concert Op. 94 pour cor et orchestre • Extraits du Requiem : • Requiem-Kyrie • Dies Irae • Hostias • Sanctus • Benedictus • Agnus Dei • Ave Verum • Calme des Nuits (Op. 68, n°1) • Les fleurs et les arbres (Op. 68, n°2)

concert payant

2021-12-11T20:00:00 2021-12-11T22:00:00

