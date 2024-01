Samedi 10 Février | 16H | « Formation professionnelle, le grand détournement » | Projection-Débat Librairie Publico Paris Paris, samedi 10 février 2024.

Samedi 10 Février | 16H | « Formation professionnelle, le grand détournement » | Projection-Débat Stages bidons, détournements de fonds et absence de contrôle public la « formation professionnelle continue » génère de juteux profits et son financement constitue un système confus et opaque. Samedi 10 février, 16h00 Librairie Publico Paris Entrée Libre

Stages bidons, détournements de fonds et absence de contrôle public depuis sa création en 1971 la « formation professionnelle continue » génère de juteux profits. Géré par les syndicats de patrons et de salariés son financement constitue selon un rapport parlementaire de 1994 un système confus et opaque.

L’Union des Industries et Métiers de la Métallurgie (UIMM) principale branche du MEDEF demeure l’un des acteurs de ce pillage. Le député Nicolas Perruchot la vise en effet dans un travail de la commission des affaires sociales en 2012 interdit de publication pour la première fois sous la Vème République.

Comment de telles malversations peuvent-elles durer ? Pourquoi l’État se déclare-t-il incapable de lutter contre cela ? Quelles conséquences entraîne cette fraude ?

Le film « Formation professionnelle, le grand détournement » réalisé en 2013 par Élise Lucet nous aide à répondre à ces questions regardant les salariés ainsi que les chômeuses et chômeurs. L’avenir des travailleuses et travailleurs passe effectivement par la fin de cette corruption source de misère et de pauvreté.

Librairie Publico Paris 145 rue amelot 75011 paris Paris 75011 Paris Île-de-France