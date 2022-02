Samedi 09/04/2022 à 20h30: CONCERT URLANDI FURIOSI Église Saint-Marcel Paris Catégorie d’évènement: Paris

Samedi 09/04/2022 à 20h30: CONCERT URLANDI FURIOSI Église Saint-Marcel, 9 avril 2022, Paris. Samedi 09/04/2022 à 20h30: CONCERT URLANDI FURIOSI

Église Saint-Marcel, le samedi 9 avril à 20:30

Programme « L’Espagne et la musique » Avril 2022 Sandrine MARCHINA, soprano Orchestre ENA-X Direction : François-Didier LEMOINE ŒUVRES : Jean-Baptiste LULLY (1632 – 1687) : « Les Folies d’Espagne » Christoph Willibald GLUCK (1714 – 1787 ) : Fandango de « Don Juan » Wolfgang-Amadeus MOZART (1756 – 1791) : Marche et fandango des « Noces de Figaro » Etienne-Nicolas MEHUL (1763 – 1817) : Ouverture de « Les deux aveugles de Tolède » Juan-Crisostomo de ARRIAGA (1806 1826) : Symphonie en Ré, 1er mouvement Giuseppe VERDI (1813 – 1901) : * « La force du destin » : air « Son giunta » * « Les vêpres siciliennes » : boléro « Merce, dilette amiche » Georges BIZET (1838 – 1875) : Habanera de « Carmen » Jules MASSENET (1842-1912) : « Le Cid » : * Danse « Andalouse » * Air « Pleurez, mes yeux » Emmanuel CHABRIER (1841-1894) : Habanera Isaac ALBENIZ (1864 – 1909) : Asturias Enrique GRANADOS (1867 – 1916) : Intermezzo de « Goyescas » Manuel de FALLA (1876 – 1946) : Danse du feu de « L’Amour sorcier » Maurice RAVEL (1875 – 1937) : * Pavane pour une infante défunte * Boléro Geronimo GIMENEZ (1854 – 1923) : Intermezzo de « La boda de Luis Alonso »

entrée payante

Samedi 09/04/2022 à 20h30: CONCERT URLANDI FURIOSI Église Saint-Marcel 82 boulevard de l’Hôpital Paris Paris

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-04-09T20:30:00 2022-04-09T22:00:00

Détails Catégorie d’évènement: Paris Autres Lieu Église Saint-Marcel Adresse 82 boulevard de l'Hôpital Ville Paris lieuville Église Saint-Marcel Paris Departement Paris

Église Saint-Marcel Paris Paris https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/paris/

Samedi 09/04/2022 à 20h30: CONCERT URLANDI FURIOSI Église Saint-Marcel 2022-04-09 was last modified: by Samedi 09/04/2022 à 20h30: CONCERT URLANDI FURIOSI Église Saint-Marcel Église Saint-Marcel 9 avril 2022 Église Saint-Marcel Paris Paris

Paris Paris