Sambouk Martigues, 8 juillet 2022, Martigues.

Sambouk Divers lieux, voir programme Dans toute la ville Martigues

2022-07-08 – 2022-08-08 Divers lieux, voir programme Dans toute la ville

Martigues Bouches-du-Rhône

Grâce au réseau d’artistes du Fonds Fanak, vivant et travaillant dans le monde arabophone et au Moyen-Orient, ce sont 6 artistes d’Algérie, d’Égypte, de Tunisie et du Maroc qui seront accueilli-e-s en 2022 dans les centres sociaux, les maisons de quartier et les centres de loisirs, pour un mois de mise en réseau et d’atelier expérimental.



Les artistes travailleront en commun, autour de pratiques aussi variées que la marionnette, la Bande Dessinée, le maquillage de cinéma, les arts circassiens, la danse et le cinéma d’animation, à une réflexion sur la pédagogie artistique à destination des enfants. Dans ce cadre, ils participeront à des ateliers de pratique artistique dans les centres sociaux, les maisons de quartier et les centres de loisirs.

Ce projet, initié en 2021 avec l’accueil de 8 artistes du monde arabe et du Moyen-Orient, a pour objectif le soutien à la création artistique, notamment celle des enfants, contribuant ainsi à leur ouverture au monde.

maisonsdesquartiers@ville-martigues.fr +33 4 42 41 63 40

Divers lieux, voir programme Dans toute la ville Martigues

