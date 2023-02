Sambada de CoCo : Negadeza & Trio Cocada Latté, 4 mars 2023, Marseille 2e Arrondissement .

Sambada de CoCo : Negadeza & Trio Cocada

2023-03-04 21:30:00 – 2023-03-04

EUR 7 7 C’est un honneur de vous présenter la petite-fille de Selma do Coco, l’une des plus grandes références du « coco de roda » de Olinda !



Avec plus de 30 ans de dévouement à la musique, Negadeza est l’une des principales références du Pandeiro national, elle représente de manière unique les femmes, le peuple noir et les batuques de la culture populaire brésilienne.

Venez danser le Coco de Roda Nordestino.



A propos du Coco :

Le Coco de Roda est une danse du nordeste du Brésil très riche en poésie, rythme et expressions corporelles. On dit qu’il trouve son origine dans les chants de travail des ramasseurs de noix de coco du Pernambuco et d’Alagoas, et que ce n’est que plus tard qu’il est devenu un rythme de danse.

Les participants forment des rondes, répondent en chœur, et tapent des mains pour marquer le rythme. La fête commence quand la « coquista » ou le maître « cantadô » lance les chants, qui peuvent être improvisés ou déjà connus des autres.

Instruments à percussion, Ganzás, bombos, zabumbas et pandeiros ainsi que la rythmique créée par les paumes de mains du public, enflamme la salle et vous pourrez danser en sandales (tamancos) ou pieds nus, comme cela se fait traditionnellement !

Le Latté accueille pour la première fois à Marseille, la grande percussionniste, chanteuse et compositrice : Negadeza ! Rendez-vous samedi 4 mars.

Latté 16 Rue De l’Evêché Marseille 2e Arrondissement

