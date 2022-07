Sambacademy Saint-Pardoux-Soutiers, 27 août 2022, Saint-Pardoux-Soutiers. Sambacademy

Espace Multi-Activités impasse du stade Saint-Pardoux-Soutiers Deux-Sèvres impasse du stade Espace Multi-Activités

2022-08-27 10:00:00 – 2022-08-28 14:00:00

impasse du stade Espace Multi-Activités

Saint-Pardoux-Soutiers

Deux-Sèvres EUR Nous finirons l’été avec un évènement sur tout un week-end, mélangeant stages, initiations et concerts. Tout cela autour de percussions brésiliennes, Samba enredo ou autres batucadas.

La découverte de cette culture musicale vous sera ouverte, du débutant au public initié, en passant par le simple spectateur.

Pour marquer le week-end, les Frères JackFruit nous régaleront le samedi soir avec un DJ set qui finira tard dans la nuit Nous finirons l’été avec un évènement sur tout un week-end, mélangeant stages, initiations et concerts. Tout cela autour de percussions brésiliennes, Samba enredo ou autres batucadas.

La découverte de cette culture musicale vous sera ouverte, du débutant au public initié, en passant par le simple spectateur.

Pour marquer le week-end, les Frères JackFruit nous régaleront le samedi soir avec un DJ set qui finira tard dans la nuit Nous finirons l’été avec un évènement sur tout un week-end, mélangeant stages, initiations et concerts. Tout cela autour de percussions brésiliennes, Samba enredo ou autres batucadas.

La découverte de cette culture musicale vous sera ouverte, du débutant au public initié, en passant par le simple spectateur.

Pour marquer le week-end, les Frères JackFruit nous régaleront le samedi soir avec un DJ set qui finira tard dans la nuit Taptapo

impasse du stade Espace Multi-Activités Saint-Pardoux-Soutiers

dernière mise à jour : 2022-07-07 par

Détails Catégories d’évènement: Deux-Sèvres, Saint-Pardoux-Soutiers Autres Lieu Saint-Pardoux-Soutiers Adresse Saint-Pardoux-Soutiers Deux-Sèvres impasse du stade Espace Multi-Activités Ville Saint-Pardoux-Soutiers lieuville impasse du stade Espace Multi-Activités Saint-Pardoux-Soutiers Departement Deux-Sèvres

Sambacademy Saint-Pardoux-Soutiers 2022-08-27 was last modified: by Sambacademy Saint-Pardoux-Soutiers Saint-Pardoux-Soutiers 27 août 2022 Espace Multi-Activités impasse du stade Saint-Pardoux-Soutiers Deux-Sèvres

Saint-Pardoux-Soutiers Deux-Sèvres