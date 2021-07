La turballe Centre ville 44420 La turballe La Turballe, Loire-Atlantique Samba Swing & Roll’ Centre ville 44420 La turballe La turballe

Dans le cadre de L’Imprévu, des Mercredis de l’été, les spectacles seront proposés en déambulation. Embarquez à bord de la LoCoMobile ! Samba do Brasil, swing manouche, blues, rock 70’s, jazz,etc. Ils expérimentent avec vous l’entrainement musical de cette machine infernale ! Dans le cadre de L’Imprévu, des Mercredis de l’été, les spectacles seront proposés en déambulation. Embarquez à bord de la LoCoMobile ! Samba do Brasil, swing manouche, blues, rock 70’s, jazz,etc… Centre ville 44420 La turballe Centre ville 44420 La turballe La turballe Loire-Atlantique

2021-07-28T09:00:00 2021-07-28T19:00:00

