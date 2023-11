Los Convits del Lop-numéro 2 Samba Résille, Toulouse (31), 7 décembre 2023, .

Los Convits del Lop #2 Jeudi 7 décembre à 20h « Apréner, escotar, dançar » Cartes Blanches autour de la Compagnie Anda-Lutz de Guillaume Lopez à Samba Résille Guillaume Lopez, « Lo Lop » est un artiste toulousain, chanteur, musicien qui travaille depuis plus de 20 ans sur les musiques traditionnelles des pays d’oc tout en les mêlant à d’autres cultures, à d’autres styles. Programme: 20h : conférence concert d’Abdel Bouzbibah et Nordine Boussetta, sur la musique populaire marocaine**22h-23h30 : Bal de Lop Trio (Guillaume Lopez, Clément Rousse et Simon Portefaix) invite Abdel Bouzbibah et Nordine Boussetta.* Lien de l’évènement: https://www.facebook.com/events/707131654633656/?ref=newsfeedsource : événement Los Convits del Lop-numéro 2 publié sur AgendaTrad*

Samba Résille, Toulouse (31) 38, Rue Roquelaine

Samba Résille, 31000 Toulouse, France [{« link »: « https://www.facebook.com/events/707131654633656/?ref=newsfeed »}, {« link »: « https://agendatrad.org/e/46601 »}, {« link »: « https://agendatrad.org/ »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-12-07T20:00:00+01:00 – 2023-12-07T23:30:00+01:00

